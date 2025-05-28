KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA GELİŞMELER: 2000 yılı sonrasına Kademeli emeklilik tablosu belli oldu mu, kimler yararlanabilecek?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca sigortalı, şimdi kademeli emeklilik umuduyla gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi yapılan vatandaşlar, emeklilik için gerekli prim ve yaş şartlarını henüz karşılayamadıkları için mağduriyet yaşıyor. Çalışma hayatındaki bu önemli kesim, hükümete sunulan taleplerin ardından yeni bir düzenleme beklentisi içinde. Gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Meclis'ten gelecek açıklamalarda.

1 /4 EYT düzenlemesi ile emekli olamayan milyonlarca sigortalı, “kademeli emeklilik” umuduna tutunuyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için prim ve yaş şartlarının getirdiği zorluklar, kamuoyunda yeni bir düzenleme ihtiyacını gündeme taşıdı. Uzun yıllardır çalışma hayatında bulunan ancak emeklilik için gerekli şartlara ulaşamayan vatandaşlar, hükümetten adım bekliyor. Çalışma Bakanlığı ve TBMM'de bu konuda atılacak olası adımlar, milyonların kaderini değiştirebilir.

2 /4 EYT düzenlemesinden bir günle yararlanamayan yüz binlerce vatandaş, kademeli emeklilik için umutla beklemeye devam ediyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olan ve prim gün sayıları farklılık gösteren çalışanlar, gözlerini Meclis’e çevirdi.

3 /4 KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuştu. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Işıkhan, kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtti. Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek.” diyerek beklentilere son noktayı koydu.