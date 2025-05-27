KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER 27 MAYIS: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?

EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca sigortalı, gözünü kademeli emeklilik beklentisine çevirdi. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar, prim günü ve yaş şartını tamamlayamadıkları için emeklilik hakkına ulaşamıyor. Hükümete iletilen taleplerin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Meclis nezdinde yeni bir düzenleme beklentisi gündeme taşındı. Kademeli emeklilik konusunda atılacak adımlar, milyonlarca çalışanın geleceğini doğrudan ilgilendiriyor.
EYT düzenlemesinden bir günle yararlanamayan yüz binlerce vatandaş, kademeli emeklilik için umutla beklemeye devam ediyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olan ve prim gün sayıları farklılık gösteren çalışanlar, gözlerini Meclis’e çevirdi.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuştu. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Işıkhan, kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtti.
Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek.” diyerek beklentilere son noktayı koydu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI
Bir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Önemli olan mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Biz, emeklilerimize maaşlarını düzenli ödeyebilmek ve sağlık hizmetlerini aksamadan sürdürebilmek için çalışıyoruz.”