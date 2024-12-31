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KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER 31 ARALIK! Açıklama geldi: Kademeli emeklilik çıkacak mı, onaylanacak mı?

KADEMELİ EMEKLİLİK SON GELİŞMELER 31 ARALIK! Açıklama geldi: Kademeli emeklilik çıkacak mı, onaylanacak mı?

12:0731/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan ve erken emeklilik beklentisi taşıyan milyonlarca kişi, kademeli emeklilik sistemine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun süredir gündemde olan bu konuya dair net bir açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik yapılacağına dair iddialara son noktayı koyarak, mevcut sistemin sürdürülebilirliği üzerinde durdu. Kademeli emeklilikle ilgili son durum ve olası düzenlemelere dair detaylar, kamuoyunda merak uyandırmaya devam ediyor.

Yeni yıl yaklaşırken, kademeli emeklilik sistemi vatandaşların gündemindeki sıcak başlıklar arasında yer alıyor. Sigortalı çalışma hayatına katılan ve belirlenen yaş ile prim gün sayısını tamamlayanlara kısmi emeklilik hakkı sağlayabilecek bu düzenleme, erken emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya dair merak edilenleri netleştiren bir açıklama yaptı. 

KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde, milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile İstişare Toplantısında bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik yapmanın gündemlerinde olmadığını, mevcut düzene dokunmayı planlamadıklarını açıkladı. Emeklilik için gereken prim ve yıl şartlarının devam edeceği belirtildi.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir.

 Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

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#Vedat Işıkhan

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