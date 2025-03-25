Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen mübarek bir gecedir. Ramazan ayının son günü içinde, özellikle de 27. gecesinde olduğu rivayet edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Buna göre; Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu gece, dua etmek, ibadet etmek ve tövbe etmek için büyük bir fırsat olarak görülür.