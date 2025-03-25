Resimli, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları, idrak edeceğimiz kutlu gece dolayısıyla merak konusu. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor. Sizler için 2025 Kadir Gecesi'nde sevdiklerinize gönderebileceğiniz WhatsApp, SMS, Facebook, Tiktok ve Instagram'dan iletilecek resimli, dualı 🤲🏻, hadisli tebrik mesajlarını derledik. İşte Kadir Gecesi için uzun, kısa, ayetli ve hadisli mesajlar:
Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen mübarek bir gecedir. Ramazan ayının son günü içinde, özellikle de 27. gecesinde olduğu rivayet edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Buna göre; Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu gece, dua etmek, ibadet etmek ve tövbe etmek için büyük bir fırsat olarak görülür.
Kur'an -ı Kerim'de Kadir Gecesi Kadir Suresi
Kadir Suresi'nde bu gecenin önemi şu şekilde belirtiliyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir(Kadir Suresi, 1-3). Kadir Gecesi, gönüllerin arındığı ve duaların semaya yükseldiği en anlamlı gecelerden biridir. Sevdiklerinize bu özel gecede güzel dileklerinizi iletmek, manevi atmosferi birlikte yaşamak için en güzel yollardan biridir. İşte, birbirinden güzel, anlamlı, resimli, resimsiz, dualı, şık, hadisli, ayetli Kadir Gecesi mesajları...
Kısa Kadir Gecesi Mesajları
"Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede dualarınız kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!"
"Kadir Gecesi'nin feyzi üzerinize olsun, dualarınız kabul olsun."
"Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecede gönlünüz huzurla dolsun."
"Kadir Gecesi'niz mübarek, dualarınız kabul edilsin!"
"Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede dualarımızın kabul, günahlarımızın affedilmesi dileğiyle... Yüce Rabbimiz hepimize sağlık, huzur ve iman içinde güzel Kadir Gecelerine ulaştırın. Dualarınızda unutmayın. Kadir Geceniz mübarek olsun!"
"Kadir Gecesi, tövbelerin kabul edildiği, duaların geri çekilmediği, rahmet ve mağfiret kapı ardına kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Bu kutsal gecede sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür geçirmenizi diliyorum. Rabbim dualarınızı kabul etmenizi dilerim."
"Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi müjdesi verilmiştir: 'Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.' (Kadir Suresi, 1-3) Bu mübarek gecenin feyzi üzerimize olsun dualarınız kabul olsun!"
" 'O gece, Rablerinin izniyle Ruh ve melekler onun işi için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.' (Kadir Suresi, 4-5) Rabbim bu gecenin bereketini üzerimize yağdırsın Kadir Geceniz mübarek olsun!"
"Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: 'Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan umarak ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.' (Buhârî, Savm, 6) Bu mübarek gece vesilesiyle günahlarımızdan arınmak duasıyla, Kadir Geceniz mübarek olsun!"
"Hazreti Aişe (ra), Peygamber Efendimize (sav), 'Ya Resulallah, Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?' diye cevapladığımızda Peygamberimiz şu şekilde buyurdu: 'Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.' (Tirmizî, Deavat, 84) Bu mübarek gece dualarımızın kabul olması dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun!
KADİR GECESİ ÖNEMİ
Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.
Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.
Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).
KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILIR?
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz.
Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'...” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.