600 bin kamu işçisi için hükümet ikinci zam teklifini açıkladı. Hükümetin 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 oldu. 2026 yılı için ise teklif değişmedi. İlk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 oldu. Peki Kamu işçi zammı anlaşma ne zaman olacak? Kamuda çalışan işçilerin yeni zamları ne zaman verilecek, temmuzda ödenir mi?
Kamu işçi zammı ikinci zam teklifi belli oldu. Kamu işçisi için toplu sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde altıncı toplantı bugün yapıldı.
Toplantı, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası - TÜHİS'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Türk-İş ve Hak-İş'in temsilcileriyle bir araya gelindi.
Kamu işçisine ikinci zam teklifi ne kadar oldu?
İşveren tarafı kamu işçisi için ikinci teklifini sundu. 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi. Hükümet, 2026 yılı için zam teklifini değiştirmedi. 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için de yüzde 5 zam önerdi. Müzakerelerin önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.
Türk-İş ve Hak-İş'in ortak hazırladığı taslakta, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer almıştı.
Kamuda çalışan işçilerin yeni zamları ne zaman verilecek, temmuzda mı?
Sözleşmenin imzalanması ve yürürlüğe girmesiyle birlikte, zamlar genellikle sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olur ve maaşlara yansıtılır. Bu süreçte müzakereler devam edeceği için kesin bir ödeme tarihi vermek şu an mümkün değil. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, süreç Hakem Kurulu'na taşınabilir ve bu da sürecin uzamasına neden olabilir.
Kamu işçi zammı talepleri nedir?
İşçi kesimi ise karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren 21 maddelik talep taslağında, öncelikle kamuda günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi talep edilmişti.
Günlük en düşük ücret artışının ardından işçilere kıdem zammı yapılması ve ortaya çıkacak bu rakamın da 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50 artırılması istenmişti.
İki konfederasyon, 2025'in ikinci altı ayı ile 2026'nın ilk ve ikinci altı aylarında ücretlere yüzde 25 zam yapılması ve bu oranların üzerine de her dönem için yüzde 10 refah payı verilmesi talebinde bulundu.
Talep edilen zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde ise oluşacak enflasyon farkının işçiye ödenmesi istendi.