Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. İşçi kesiminin günlük en düşük ücretin 1800 lira olmasını talep ettiği zam maratonunda gözler sunulacak teklife çevrildi. Protokol memur zammı ve toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin de çerçevelerini belirlemesi açısından da önem bir kriter. Peki Kamu işçileri Toplu Sözleşme 2025 ne zaman? 2025-2026 toplu sözleşme ne zaman yapılacak?

1 /7 Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerde kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in, ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.

2 /7 Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

3 /7 TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi.

4 /7 İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

5 /7 KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TEKLİFİ SUNULDU MU? Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. Kamu işvereninin ilk teklifinin ardından ise taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak.

6 /7 Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.