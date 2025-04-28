Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş’in zam taleplerini açıklamasıyla başlayan görüşmelerde henüz bir uzlaşı sağlanamadı. Kamu işçilerine yapılacak zam oranı, memur ve memur emeklileri için belirlenecek yeni artışlarda da referans olacak. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek zam oranı ve sosyal haklar konusunda kritik görüşmeler yapması bekleniyor.
Yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde geri sayım başladı. Türk-İş ve Hak-İş, 27 Şubat’ta zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmişti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantılarda herhangi bir rakam açıklanmazken, üçüncü görüşmenin yapılacağı tarihe ilişkin bilgi paylaşıldı. Kamu işçilerine yapılacak zam oranı, memurlar için belirlenecek toplu sözleşme zamlarına da örnek olacak. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.
KAMU İŞÇİLERİ ZAM ORANI SON DURUM
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri için görüşmeler devam ediyor. Bugün tarafların bir araya gelerek görüşeceği görüşmelerden çıkacak sonuç Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Öte yandan Türk-İş ve Hak-İş 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilk zam teklifini sundu. Görüşmeleri diğer ayağı ise 27 Nisan günü saat 14:00'da gerçekleşti.
RAKAM BELLİ OLMADI
İkinci kez yapılan toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, sürecin halen devam ettiğini ifade ederek, sadece ücret artışı değil, sosyal haklar ve çalışma koşulları gibi konuların da masada olduğunu belirtti. Görüşmelerin zaman alabileceğini vurgulayan Ağar, "600 bin kamu işçisinin geçim koşullarını konuşuyoruz. Ancak şu ana kadar teklifimize karşı herhangi bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.
3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir sonraki toplantının 1 Mayıs sonrasında yapılacağını belirten Ağar, kesin tarihin henüz netleşmediğini de ekledi. Ağar, "Temennimiz bu sürecin masa başında, çalışanların hakları gözetilerek bir an önce sonuçlanmasıdır" şeklinde konuştu. TÜHİS'in yeni bir çalışma yaparak üçüncü toplantıya teklif getirmesini beklediklerini de dile getirdi.
İŞÇİ TARAFI TALEPLERİ BELLİ OLDU
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 27 Şubat'ta sunuldu. İşçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi istedi. Bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak "İnşallah masadan ayrılırken işçilerimizle tokalaşarak bu uzlaşmayı, sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz. İnşallah bu yılı da başarıyla, sosyal diyalog temelinde, çalışma barışını koruyarak nihayete erdirmeyi planlıyoruz" dedi.
MEMUR ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 600 bin kamu işçisi ile beraber binlerce kişinin maaş ve yan hakları içinde belirleyici olacak. Memur ve memur emeklisi için 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla yapılacak. Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonucun diğer sözleşmeler için örnek olması bekleniyor.