RAKAM BELLİ OLMADI

İkinci kez yapılan toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, sürecin halen devam ettiğini ifade ederek, sadece ücret artışı değil, sosyal haklar ve çalışma koşulları gibi konuların da masada olduğunu belirtti. Görüşmelerin zaman alabileceğini vurgulayan Ağar, "600 bin kamu işçisinin geçim koşullarını konuşuyoruz. Ancak şu ana kadar teklifimize karşı herhangi bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.