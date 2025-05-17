KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA! Kamu toplu sözleşme zammı açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?

600 bin kamu işçisinin gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak kararda. Ücret artışları ve sosyal haklara yönelik düzenlemeleri belirleyecek görüşmelerde dördüncü tur tamamlandı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in talepleri doğrultusunda şekillenecek teklif için tarih netleşirken, kamuoyunda zam oranının ne olacağına ilişkin beklenti de giderek artıyor. Kritik teklifin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Toplu sözleşme maratonunda sona yaklaşılıyor. 600 binden fazla kamu işçisinin maaşlarına yapılacak zam oranı için yürütülen görüşmelerde dördüncü tur geride kaldı. İşçi ve işveren tarafının masaya oturduğu kritik süreçte, zam teklifinin açıklanacağı tarih netleşti. Gözler şimdi, kamuoyunun merakla beklediği zam oranında.
Zam Sürecinde Kritik Aşama Geçildi
600 bin kamu işçisinin maaşına yapılacak zam oranı için kritik sürece girildi. Toplu sözleşme görüşmelerinde önemli bir eşik daha aşıldı. İşçi ve işveren tarafının bir araya geldiği dördüncü toplantı tamamlandı.
Kamu işçilerinin maaşları, sosyal hakları ve ek ödemeleriyle ilgili kararları şekillendirecek teklifin ne zaman sunulacağı da netleşti. 600 bin kamu işçisinin zam oranını belirleyecek teklifin önümüzdeki hafta verileceği belirtildi.
Dördüncü Toplantı Gerçekleştirildi
Toplu sözleşme pazarlıkları çerçevesinde Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ev sahipliğinde dördüncü toplantı düzenlendi. İşçi tarafı, zam oranı ve ek ödemelerle ilgili taleplerini daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmişti.
İşçi tarafının talepleri belli oldu
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak talepleri arasında, günlük taban ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması bulunuyor. Ayrıca 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 oranında zam talep ediliyor.
Bu zamların üzerine ek olarak yüzde 10 refah payı da isteniyor. Taleplerin netleşmesiyle birlikte şimdi gözler, kamu işvereninin sunacağı resmi teklife çevrildi.
Bakan Işıkhan: “Masadan Tokalaşarak Ayrılmak İstiyoruz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında sürece dair umut verici açıklamalarda bulundu. Işıkhan, “İnşallah masadan ayrılırken işçilerimizle tokalaşarak bu uzlaşmayı, sözleşme sürecini tamamlamayı arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Memur zammında belirleyici olacak
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında alınacak kararlar, yalnızca kamu işçilerini değil, ilerleyen süreçte memurlar ve memur emeklilerini de ilgilendiriyor.
1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan 2026–2027 dönemine ilişkin memur toplu sözleşme görüşmelerinde de kamu işçilerine yapılan zamların örnek teşkil etmesi bekleniyor.