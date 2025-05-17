KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA! Kamu toplu sözleşme zammı açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?

İşçi tarafının talepleri belli oldu

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak talepleri arasında, günlük taban ücretin 1.800 TL’ye çıkarılması bulunuyor. Ayrıca 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda ise yüzde 25 oranında zam talep ediliyor.