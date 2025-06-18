Kamu çalışanları Toplu İş Sözleşmesi net zam oranı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerine yönelik yeni zam teklifinin kısa süre içinde açıklanacağının kendilerine bildirildiğini açıkladı. İşveren tarafının teklifi geçtiğimiz günler açıklandı. Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçinin zam oranı görüşmeler neticesinden belirleniyor. Peki Kamu Toplu İş Sözleşmesi yeni ve net zam oranı belli oldu mu? 600 bin kamu işçisi zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
600 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam taleplerini 27 Şubat’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletti. Taraflar, görüşmeler kapsamında 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde TÜHİS (Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ev sahipliğinde toplantılar gerçekleştirdi. Hükümet zam teklifini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Peki, 4-D 600 bin kamu işçisi zammı belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesi son dakika gelişmeleri
TÜRK-İŞ'TEN ZAM TEKLİFİ AÇIKLAMASI
Kamu işçisine ikinci zam teklifi beklenirken taraflar açıklama yapıyor.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ikinci bir teklif sunulacağını kendilerine ilettiğini duyurdu.
Atalay, Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleriyle ilgili "Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işveren tarafından ikinci bir teklifin verileceğini söyledi." açıklamasında bulundu.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bir an evvel kamu sözleşmelerini ülke gündeminden çıkarsınlar. İşçinin 6 aydır bekleme, dayanma gücü kalmadı. Ekonomik yönden çok zor durumdayız." dedi.
İşveren tarafı olan TÜHİS'in vereceği yeni teklifin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.
İLK TEKLİF
Hükümetin daha önce 600 bini aşkın kamu işçisini kapsayan ilk zam teklifinde; 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 16, ikinci altı ayda yüzde 8, 2026 yılı için ise sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 artış öngörülmüştü.
KAMU İŞÇİLERİ İLK TEKLİFİ YETERSİZ BULDU
Kamu kurumlarında görev yapan çeşitli kadrolardaki işçiler, açıklanan oranları yetersiz bulurken, TÜRK-İŞ ile hükümet arasındaki görüşmelerde yeni teklifin beklendiği ifade edilmişti.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDA BİR ARAYA GELDİLER
Görüşmeler çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki sendika başkanlarını Bakanlık binasında ağırladı.
Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmelerin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, basın açıklaması yaptı.
TÜRK-İŞ'TEN KAMU İŞÇİSİ ZAM AÇIKLAMASI
Kabulde, her iş yerinin kendine özel sorunlarının olduğunu, A'dan Z'ye gerekli olan her şeyi Bakan Işıkhan'a anlattıklarını aktaran Atalay, yarın bütün sendika yöneticilerinin katılımıyla Anıtpark'ta toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüyeceklerini söyledi.
Uygulanan ekonomi politikasını eleştiren Atalay, "40 senedir kamu sözleşmeleri, kamu işçisi, özel sektörün de bütün ücretlerin önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. Bundan 2 sene evvel kamu sözleşmesini yaptık. Sendikalarımızın büyük bölümüne yakını, işçinin büyük bölümüne yakını memnundu. Ama 6 ay sonra ne zam, ne para, ne pul kaldı. İşçilerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor." diye konuştu.
Kamu sözleşmesinde yetkili olan sendikaların yöneticilerinin perşembe günü TES-İŞ Sendikası'nda toplanacağını belirten Atalay, sürece dair yol haritalarını netleştireceklerini dile getirdi.
KOMİSYON KURULACAK
Bakanlığın Bakan Yardımcısı başkanlığında bir komisyon kuracağını aktaran Atalay, komisyonun bir hafta içinde idari maddelerle ilgili sendikalarla görüşeceğini bildirdi.
MÜZAKERE SÜRECİ TEKLİFİN SUNULMASIYLA BAŞLAYACAK
Kamu işçileri için toplu sözleşme zam oranlarının belirlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak çalışmalar yürütüyor.
Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız görüşmelerde ortak noktada buluşarak süreci olumlu şekilde sonuçlandıracağımıza inanıyorum" dedi.
Dört Toplantı Tamamlandı
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde dört toplantı geride kaldı. İlk üç toplantıda henüz resmi bir teklif sunulmadı. İşçi tarafı, Şubat ayında başlayan görüşmelerde taleplerini net bir şekilde dile getirmişti.
Görüşmelerin ilk oturumu 27 Şubat'ta gerçekleşirken, sonraki toplantılar ise 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde yapıldı.