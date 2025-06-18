TÜRK-İŞ'TEN KAMU İŞÇİSİ ZAM AÇIKLAMASI





Kabulde, her iş yerinin kendine özel sorunlarının olduğunu, A'dan Z'ye gerekli olan her şeyi Bakan Işıkhan'a anlattıklarını aktaran Atalay, yarın bütün sendika yöneticilerinin katılımıyla Anıtpark'ta toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüyeceklerini söyledi.

Uygulanan ekonomi politikasını eleştiren Atalay, "40 senedir kamu sözleşmeleri, kamu işçisi, özel sektörün de bütün ücretlerin önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. Bundan 2 sene evvel kamu sözleşmesini yaptık. Sendikalarımızın büyük bölümüne yakını, işçinin büyük bölümüne yakını memnundu. Ama 6 ay sonra ne zam, ne para, ne pul kaldı. İşçilerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor." diye konuştu.

Kamu sözleşmesinde yetkili olan sendikaların yöneticilerinin perşembe günü TES-İŞ Sendikası'nda toplanacağını belirten Atalay, sürece dair yol haritalarını netleştireceklerini dile getirdi.







