Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları, KPSS’li ve KPSS’siz seçeneklerle birçok adayın ilgisini çekiyor. Kamu kurumları, dönemsel olarak memur ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı niteliklerde alımlar yapmaktadır. KPSS puanına göre yapılan alımların yanı sıra, bazı kamu kurumları KPSS şartı olmadan da personel alımı gerçekleştirmektedir. Başvurular için adaylardan aranan şartlar, kurumun ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Peki, KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı hangi kurumlarda yapılacak? İşte, Şubat ayı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı detayları...
Kamu personel alımı ve kamu memur alımı başvuruları ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları buradan bulabilirsiniz. KPSS’siz ve KPSS’li olmak üzere farklı alım koşulları sunulan kamu kurumlarına başvurmak için öncelikle ilanları yakından takip etmeniz gerekmektedir. KPSS’siz kamuya memur alımı ilanları, genellikle belirli şartları taşıyan adaylara yönelik olarak açılmaktadır. KPSS’li kamuya memur alımı ise daha yaygın olarak gerçekleştirilmekte olup, KPSS puanınızın yanı sıra mezuniyet durumunuz ve diğer genel şartları karşılamanız gerekmektedir. "Kamu memur alımı başvuruları" için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Peki, hangi kurum personel alıyor? İşte, 2024 Kasım Kamu personel alımı ilanları!
KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2024 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.
Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler.
Kamu kurumları, belirli dönemlerde personel alımı yaparak kadrolarını güçlendirmektedir. 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve üniversiteler tarafından personel alım ilanları yayımlanmıştır.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bilişim personeli alacak 27 Ocak 10 Şubat
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi personel alacak 27 Ocak 10 Şubat
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı 25 Ocak - 9 Şubat
YÖK personel alacak 22 Ocak 7 Şubat
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 22 Ocak 5 Şubat
Emniyet Genel Müdürlüğü personel alacak 27 Ocak 12 Şubat
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı işçi alacak 3-20 Şubat
Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü işçi alımı 10-14 Şubat
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 24 Ocak 7 Şubat
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel alacak 27 Ocak 9 Şubat
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı için tıklayın
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