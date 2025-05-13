Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli ihtiyaçlara binaen açılan kadrolara, belirlenen şartları taşıyan adayların ataması yapılıyor. Son dönemde yapılan zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 44 bin liraya yükseldi. Kamuda çalışmak isteyenler kamu personel alımı iş ilanlarını takip ediyor. Farklı kurumlar, sözleşmeli, kadrolu memur ve sürekli işçi alımı yapıyor. İşte personel alımı yapan yerler.
Kamuya memur alımı için birçok kurum ve kuruluş personel alımı ilanı yayımlamaya devam ediyor. Türkiye'de kamu sektöründe kariyer fırsatlarını mı arıyorsunuz? En güncel kamu alımları ve kamu personel alımı iş ilanları için doğru yerdesiniz. Devlet kurumlarındaki çeşitli kadrolara yapılan atamaları takip edin ve niteliklerinize uygun iş fırsatlarını kaçırmayın. Kariyer Kapısı, İŞKUR ve diğer resmi kaynaklardaki duyuruları inceleyerek geleceğinizi şekillendirin. İşte kamu personel alımı ilanları.
Kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanları Resmi Gazete başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile İŞKUR'un "Kamu Memur Alım İlanları" ve "Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı" üzerinden yayımlanmakta. Memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi ve askeri personel olmak üzere alımlar devam ediyor.
TÜİK PERSONEL ALIMI
Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 15 Mayıs tarihinde sona erecek.
MEB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Başvurular 30 Mayıs tarihinde sona erecek.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI
96 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 6 Mayıs - 20 Mayıs)
YÖK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli ve 3 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erecek.
SÖĞÜTLÜ (GÜMÜŞHANE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
1 MEMUR ALACAK ( 23 Haziran - 25 Haziran)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI
4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 6 Mayıs - 20 Mayıs)
EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI
70 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 6 Mayıs - 25 Mayıs)
MTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erecek.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI
78 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 7 Mayıs - 20 Mayıs)