Kar kalınlığı 1 metreyi aştı: Sivas'ta yarın (7 Şubat) okullar tatil mi?





- 646 köy yolu ulaşıma kapandı





Şimşek, kar yağışının Sivas genelinde 2 gündür devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Kar yağışı bir taraftan bereket demek, barajlarımız doluyor, çiftçilerimiz seviniyor. Bir taraftan da hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Tüm ekiplerimiz 2 gündür kar yağışını takip ediyor. Vatandaşlarımızın kardan mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alıyorlar. Bazı yollarımız tipi ve buzlanmadan dolayı araç trafiğine kapalı. 646 köy yolumuz şu an için kapalı ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hızlıca cevap veriyoruz. Toplam 75 ihbardan 72'si sonuçlandırılmıştır."







