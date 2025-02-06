Kar kalınlığı 1 metreyi aştı: Sivas'ta yarın (7 Şubat) okullar tatil mi?

Sivas'ta iki gündür devam eden kar yağışının ardından bugün için eğitime bir gün ara verilmişti. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçerken, kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı. Öğrenciler ise yarın (7 Şubat) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İşte Sivas valiliğinden yapılan son açıklamalar.
Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Özellikle gece saatlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla yollar da kapandı. Kar yağışı sonrasında dün eğitime bir gün ara verildiği açıklanmıştı. Kar tatilinin keyfini süren öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmayacağını şimdiden merak etmeye başladı. İşte Sivas Valiliğinden yapılan son duyurular ve bölgeden haberler.
SİVAS'TA YARIN (7 ŞUBAT CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından dün eğitime ara verilmişti. Sivas Valiliği, 7 Şubat Cuma günü için ise henüz bir açıklamada bulunmadı.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremleri ve kentte son 2 günde etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 646 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremleri ve kentte son 2 günde etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
- 646 köy yolu ulaşıma kapandı
Şimşek, kar yağışının Sivas genelinde 2 gündür devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kar yağışı bir taraftan bereket demek, barajlarımız doluyor, çiftçilerimiz seviniyor. Bir taraftan da hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Tüm ekiplerimiz 2 gündür kar yağışını takip ediyor. Vatandaşlarımızın kardan mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alıyorlar. Bazı yollarımız tipi ve buzlanmadan dolayı araç trafiğine kapalı. 646 köy yolumuz şu an için kapalı ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hızlıca cevap veriyoruz. Toplam 75 ihbardan 72'si sonuçlandırılmıştır."
- 4 ayrı kazada 1 kişi öldü, 47 kişi yaralandı
Kar yağışının ardından il genelinde 4 ayrı trafik kazası yaşandığına değinen Şimşek, bu kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de hafif yaralandığını aktardı.
Olumsuz hava koşullarına rağmen yolda mahsur kalma ve acil barınma ihtiyacının bulunmadığını aktaran Şimşek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bütün ekiplerimiz sahada görevine devam etmektedir. Özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.
Şimşek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, çıkan sürücülerden de araçlarına kış lastiği takmasını istedi.