Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışını gören İstanbullular yağışın ne kadar etkili olacağını sorguluyor. İstanbul'da kar yağışı kaç gün, kaç saat sürecek? Kar yağışı ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji'den 5 günlük İstanbul hava durumu raporu...
İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba günü yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışın etkili olması ile İstanbul'da kar yağışının etkisini ne kadar süre göstereceği merak ediliyor.
İSTANBUL'DA KAR NE KADAR YAĞACAK?
Öğle saatlerinden itibaren 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, kuzey yönünde 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı aktarıldı.
Açıklamada, sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezlerinde 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığının oluşabileceği uyarısı yapılırken, kar yağışının cuma sabahından itibaren hafif yağmura dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı uyarı da yapıldı.
İstanbul'u etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve fırtına hava trafiğini etkiledi.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL? 5 ŞUBAT 2025
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
UÇUŞ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul Havalimanından yapılacak olan Türk Hava Yollarına ait seferlerin bir kısmı iptal edildi.
Açıklamayı THY basın müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptı. Üstün paylaşımında, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
SABİHA GÖKÇEN'DE DE İPTALLER VAR
Uçuş iptallerinin yaşandığı bir diğer noktaysa Sabiha Gökçen Havalimanı oldu.
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için alınan uçuş azaltma kararının seferlerin yüzde 20'sini kapsayacak şekilde revize edildiği bildirildi.
Açıklamaya göre, bugün ve yarın yapılması planan uçuşların yüzde 20'si, 7 şubat Cuma günü olacak uçuşların da yüzde 10'u iptal edildi.
Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi istendi.