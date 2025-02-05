İstanbul'da 5 Şubat Çarşamba günü yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışın etkili olması ile İstanbul'da kar yağışının etkisini ne kadar süre göstereceği merak ediliyor.