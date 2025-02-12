Meteoroloji'nin son değerlendirmelerinin ardından Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği açıklandı. Kar yağışı beklentisiyle öğrenciler ve velileri ise okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki Karaman'da yarın 13 Şubat okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, hava durumu tahminleri sonrasında ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışlı hava Karaman'da da gündemde. Öğrenciler tatil haberi beklerken son dakika açıklama valilikten geldi. İşte Karaman'dan son gelişmeler.
KARAMAN'DA YARIN 13 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Karaman'da olumsuz hava şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi. Olumsuz hava şartlarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Karaman hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu değerlendirmelerine göre 5 günlük tahminler şu şekilde;
Perşembe: -4° Güneşli
Cuma: -2° Güneşli
Cumartesi: 1° Bulutlu
Pazar: 2° Güneşli
Pazartesi: 2° Karlı