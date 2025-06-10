Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı iş ilanı duyurusu

Yayımlanan ilanda; "İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır." denildi.