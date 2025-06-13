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Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? KGM işçi alımı 2025 ne zaman? Alımlar farklı meslek gruplarını kapsıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? KGM işçi alımı 2025 ne zaman? Alımlar farklı meslek gruplarını kapsıyor

09:5613/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>KGM işçi alımı</p>
KGM işçi alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 yılı için Türkiye genelinde işçi alımı yapacağını duyurdu. KGM 43 işçi alımı, farklı meslek gruplarını kapsıyor. Başvuru süreci, en az ilköğretim mezunu olma şartıyla birlikte bazı pozisyonlar için sürücü ehliyeti veya özel belgeler gerektiriyor. Peki Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman? KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nedir, kimler başvuruda bulunabilir, alım hangi pozisyonlarda olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2025 yılı için 43 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. KGM işçi alımları İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı ne zaman? KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı ne zaman?

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 43 kadro için işçi alımı yapılacak.

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 10/06/2025 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı iş ilanı duyurusu

Yayımlanan ilanda; "İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır." denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvuru şartları ve alım yapılacak pozisyonlar


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