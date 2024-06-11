"Karne başarı teşvik hediyesi olacak mı, var mı 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Haziran Cuma günü karneler dağıtılacak. Dönem boyunca ortalamalarını yüksek tutmak için yoğun bir tempoyla çalışan öğrenciler, gerekli kriterleri yerine getirdikleri takdirde karnelerinin yanında takdir veya teşekkür belgesi almaya da hak kazanacaklar. Peki Karne başarı teşvik hediyesi olacak mı, var mı 2024? Takdir - Teşekkür alana karne hediyesi verilecek mi?

1 / 7 "Karne başarı teşvik hediyesi olacak mı, var mı 2024? Takdir - Teşekkür alana karne hediyesi verilecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet okullarında başarı gösteren öğrencilere yönelik başlatılan Başarı Teşvik Programı ile "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz "açıklaması geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Hal böyle olunca gözler yeni açıklamalara çevrildi.

2 / 7 BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI MÜJDESİ Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı' hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

3 / 7 "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz.

4 / 7 Bu sene başarı teşvik ödemesi hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

5 / 7 BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı.Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

6 / 7 BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI İLE ÖĞRENCİLERE NE KADAR ÖDENECEK? Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak.