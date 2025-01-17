Okullarda karnelerin ne zaman verileceği MEB 2024 2025 takvimi ile belli oldu. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği karne günü için geri sayım devam ediyor. 1. dönemin son günleri yaşanırken ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin ne zaman basılacağını araştırıyor. Peki, karneler ne zaman ve saat kaçta verilecek? İşte, MEB takvimi ile 2024-2025 1. dönem karnelerin verileceği gün hakkında detaylar...

1 /3 Türkiye’de 2025 yarıyıl tatili yaklaşırken karne günü heyecanı şimdiden hissedilmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, okullarda karneler yakında dağıtılacak. Binlerce öğrenci, yoğun bir dönemin ardından akademik başarılarını belgeleyen karnelerine kavuşacak. Veliler ise bu gün sayesinde çocuklarının gelişimini değerlendirme ve onları motive etme şansı bulacak. İşte ayrıntılar...

2 /3 KARNELER NE ZAMAN BASILIR 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, öğretmenlerin not girişlerini tamamlamasının ardından karneler 15 Ocak 2025 Çarşamba günü basılmaya başlanması öngörülüyor. Bu tarihten sonra karneler okullara ulaştırılarak karne günü için hazır hale getirilecektir.