Kars ve Ardahan'da yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklama

Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Kars ve Ardahan illerinde de etkili oluyor. Kar yağışı ile birlikte hem veliler hem de öğrenciler okulların yarın tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Tatil ile ilgili son dakika açıklama ise valilik tarafından yapıldı. Peki Kars'ta ve Ardahan'da yarın 20 Şubat okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden (www.mgm.gov.tr) üzerinden yaptığı hava durumu değerlendirmesi sonrasında Kars ve Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Öğrenciler ise kar tatili haberini dört gözle beklerken açıklama valilikten geldi.
KARS VE ARDAHAN'DA YARIN 20 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Kars ve Ardahan'da, Ardahan'ın Posof ilçesi hariç kar ve buzlanma nedeniyle yarın (20 Şubat) okullar tatil edildi.
Kars ve Ardahan Valiliği, bölgede devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Ardahan Valiliği Posof ilçesinde eğitim ve öğretimin devam edeceğini açıkladı.