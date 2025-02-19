Kars'ta gece yüksek kesimlerde etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler tarafından merak konusu. Peki Kars’ta kar tatili var mı? 20 Şubat Perşembe yarın okul olacak mı?
Meteoroloji uyarmıştı. Sarıkamış’ta beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılandı. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde ise sabahın erken saati olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, kayaklarını kaparak kar altında pistlerde kaymaya başladı. Peki Kars’ta kar tatili var mı? 20 Şubat Perşembe yarın okul olacak mı?
Kars’ta okullar tatil mi?
Kars Valiliği'nden henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla, 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların, 19.02.2025 Çarşamba günü etkisini arttırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
19.02.2025 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksekleri ile Kastamonu'da, gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksekleri, Çorum, Amasya'nın yüksek kesimleri ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksekleri ve yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli (5-20 cm), Sinop'un yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.