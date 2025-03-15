Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasada "kesme altın" veya "çekili altın" olarak bilinen ince şerit halindeki altınların satışına yeni düzenleme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren Resmi Gazete kararına göre, kuyumculukla iştigal eden işletmeler çekili kıymetli maden satışı yapamayacak.
KESME ALTIN SATIŞI YASAKLANDI MI?
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre bazı gerçek kişilere kesme altın satışı yapılmayacak.
Karara göre yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulundurulmaması kuralı 185 bin liraya yükseltildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.
KESME ALTIN SATIN ALANLAR NE YAPACAK?
Elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi.
HAZİNE BAKANLIĞI SİNYALİ VERMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlatmıştı.
Şimşek, şunları ifade etmişti:
"Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."