Şimşek, şunları ifade etmişti:





"Sektörler ve işletmeler bazında olduğu gibi pek çok piyasada da kayıt dışılığın önlenmesi için adımlarımızı sıkılaştırıyoruz. Böylece tüketicileri korurken altın ürünlerine yönelik gözetimi de artırıyoruz. Düzenlememizle sektörde konuya ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması ve altın ticaretinde uluslararası standartlara uyumun artırılması da hedefleniyor."