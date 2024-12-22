2025 Ocak kıdem tazminatı ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama

Asgari ücrete yapılacak zam sonrasında kıdem tazminatı 2025 yılın için değişecek. Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin kıdemi, son 3 aylık ortalama brüt ücreti ve kıdem tazminatı tavanı gibi faktörlere göre yapılır. Ocak ayında memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Peki, 2025 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte zam oranına göre kıdem tazminatı tavan hesaplama tablosu.

1 /16 Kıdem tazminatı tavanı son dakika haberleri 2025 brüt asgari ücretin belli olacağı şu günlerde milyonlar tarafından merak ediliyor. Kıdem tazminatı tavan ücreti ise 3 Ocak’ta netleşecek memur zammı ile belirlenecek. Peki, 2025 kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama bilgisi.

2 /16 2025 yılı kıdem tazminatı tavan ne zaman belli olacak? 2025 yılı kıdem tazminatı tavan tutarı memur maaş zammı netleştikten sonra belirlenecek.

3 /16 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Ocak ayında memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Mevcutta ödenen yıllık kıdem tazminatı 20002,18 TL iken, asgari ücrete %25 gelmesi durumunda 25002,73 TL, %30 zam gelmesi durumunda 26002,73 TL, yüzde 35 zam gelmesi durumunda 27.002,94 TL, yüzde 40 zam gelmesi durumunda 28003,05 TL ve yüzde 50 zam gelmesi durumunda ise 30003,27 TL olacak.

4 /16 Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır? 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

5 /16 12.9.1980 - 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7.5 katından fazla olamamaktaydı. Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır.

6 /16 1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı 2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı 3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı 4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı 5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar.

7 /16 Kimler kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatı, bir işçinin bir işyerinde belirli bir süre çalıştıktan sonra iş sözleşmesinin işveren veya işçi tarafından haklı bir sebebe dayanmaksızın feshi halinde işçiye ödenen bir tazminattır.

8 /16 Kişinin en az 1 yıl boyunca mevcut iş yerinde çalışmış olma şartı bulunuyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar şöyle sıralanabilir:

9 /16 • Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler,

10 /16 • Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadın bireyler,

11 /16 • İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler,

12 /16 • İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireyler.

13 /16 Kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır ancak kıdem tazminatı tavanını aşamaz.

14 /16 Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.

15 /16 Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz ayında yükselir.