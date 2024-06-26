Kıdem tazminatı tavanı artıyor: İşte Temmuz 2024 kıdem tazminatı hesaplama tablosu

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Bu zam oranıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da güncellenecek. Enflasyon beklentilerine göre kıdem tazminatı tavanının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL olacak? Kıdem tazminatı tavan ücreti açıklandı mı, belli oldu mu?

1 / 11 Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak. İşte kıdem tazminatı için güncel hesaplamalar...

2 / 11 Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

3 / 11 ENFLASYON BEKLENTİLERİ Enflasyon rakamları öncesinde beklentiler de netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

4 / 11 MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK? Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

5 / 11 Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

6 / 11 TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET TAVANI Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.

7 / 11 Enflasyon beklentilerine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti 42 bin 193 liraya yükselecek.

8 / 11 Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

9 / 11 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR? Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor. Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

10 / 11 Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.