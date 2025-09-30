Yeni Şafak
KİRA ARTIŞ ORANI EKİM AYI 2025: Ekim ayı kira zammı artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev ve iş yeri kira artış hesaplama

11:5730/09/2025, Salı
Ekim ayı kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı eylül enflasyon verilerine çevrildi. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanan oran, ekim ayında kiralara yapılacak zamları belirleyecek. Peki, 2025 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kiracılar ve ev sahipleri, ekim ayında uygulanacak kira zammı oranını merak ediyor. TÜİK’in eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte ekim ayı için geçerli kira artış oranı da belli olacak. İşte 2025 Ekim kira zammı hakkında merak edilen detaylar…

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Ekim ayı kira artış oranı yani kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLUR?

Merkez Bankası piyasa anketine göre TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

Buna göre kira artış oranının yüzde 22 yüzde 25 arasında olması bekleniyor.

