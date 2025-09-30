KİRA ARTIŞ ORANI EKİM AYI 2025: Ekim ayı kira zammı artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev ve iş yeri kira artış hesaplama

Kiracılar ve ev sahipleri, ekim ayında uygulanacak kira zammı oranını merak ediyor. TÜİK’in eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte ekim ayı için geçerli kira artış oranı da belli olacak. İşte 2025 Ekim kira zammı hakkında merak edilen detaylar…