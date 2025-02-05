Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son olarak Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce için uyarı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde beklenen kuvvetli kar yağışı için uyarıda bulundu. İlgili bölgelerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Peki bugün okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?