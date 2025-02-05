Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce'de kar yağışı başladı. Ekipler karla mücadele çalışması yaparken Meteoroloji'den 19 ile daha kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi. 5 Şubat Çarşamba Bolu, Düzce, Karabük ve Kocaeli’de okul yok mu? Valiliklerden okul tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son olarak Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce için uyarı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde beklenen kuvvetli kar yağışı için uyarıda bulundu. İlgili bölgelerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Peki bugün okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışları, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak. Peki Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce'de okullar tatil mi?
Kocaeli’de okullar tatil mi?
Kocaeli’de yağmurlu havanın ardından kar yağışının çarşamba günü yoğun olarak görülmesi bekleniyor. Okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz bulunmamaktadır. Kayseri Valiliğinden açıklama yapılması durumunda burada yer alacak.
Karabük'te okullar tatil mi?
Karabük'te kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı. Karabük’te okulların tatil olup olmadığına ilişkin valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Bolu'da okullar tatil mi?
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi ile Gerede Arkut Dağı'nda da kar etkili oldu. Yedigöller ve Abant Gölü milli parklarının yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Gölcük Tabiat Parkı'nda ise kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Öğrenci ve velileri ilgilendiren okul tatiline ilişkin Bolu Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Düzce’de okullar tatil mi?
Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde kar yağışı görüldü. Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli yaylaları ile Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri yağışın ardından beyaza büründü. Düzce Valiliğinden ise okulların tatil olup olmadığına ilişkin bir açıklama gelmedi.