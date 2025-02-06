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Kocaeli'de yarın (7 Şubat Cuma) okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması

Kocaeli'de yarın (7 Şubat Cuma) okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği kar tatili açıklaması

14:206/02/2025, Thursday
G: 6/02/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Yurt genelinde kar yağışının etki göstermesi ile birlikte birçok şehirde okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli Valiliği okulların durumu ile ilgili açıklama bulundu. Böylece Kocaeli'de okullar tatil mi? sorusu son dakika yanıt buldu. Kocaeli'de 6 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi. Peki; 7 Şubat yarın Kocaeli'de okullar tatil edilecek mi? İşte yanıtı.

Kar tatili haberleri son dakika valilik açıklamaları ile gelmeye devam ediyor. Yarın okullar tatil mi 7 Şubat 2025 Cuma günü için öğrenci ve veliler tarafından gündeme geldi. Peki, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?


Kocaeli'de 6 Şubat 2025 Perşembe günü kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime yarın 1 gün ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın kent genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KOCAELİ'DE YARIN (7 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 7 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

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