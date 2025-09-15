KPSS ALAN SORU ve CEVAP KİTAPÇIĞI YAYINDA! ÖSYM 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

2025 KPSS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?





2025 KPSS cevap anahtarı, 14 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumunun ardından adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika olmak üzere 160 dakika cevaplama süresi verildi. ÖSYM’nin geleneksel uygulamalarına göre cevap anahtarının sınav günü akşam saatlerinde, %10’luk bir bölümle osym.gov.tr adresinde erişime açılması bekleniyordu. ÖSYM KPSS A Grubu soru cevap anahtarını yayımladı. Tam liste ve soru kitapçığının tamamı ise birkaç gün içinde adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ais.osym.gov.tr üzerinden görüntülenebilir. Adaylar, bu kritik bilgilerin açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken, resmi duyurulara odaklanmış durumda.