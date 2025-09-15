KPSS ALAN SORU ve CEVAP KİTAPÇIĞI YAYINDA! ÖSYM 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025 KPSS A Grubu) Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlendi. KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te, 2. oturumu ise saat 14.45'te başladı. Adaylar, ilk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; ikinci oturumda Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Sınavın tamamlanmasının ardından tüm gözler KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM ile 2025 KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 2025 Alan Bilgisi sınavı 13-14 Eylül günlerinde uygulandı. Sınavlar üç ayrı oturumda gerçekleşti. KPSS Alan Bİlgisi kapsamında ilk oturumda; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanları için sorular yöneltildi. İkinci oturumda Hukuk, İktisat, Maliye alanlarına dair sınav düzenlendi. Üçüncü ve son oturumda ise adaylara İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerine yönelik sınav yapılıyor. Adayların KPSS sorularına verdiği cevaplar ve soru kitapçığı yayımlandı.
KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
KPSS soru ve cevapları, 14 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 2025-KPSS Alan Bilgisi soru cevapları merak ediliyor. ÖSYM’nin geçmiş uygulamalarına göre, sınavdan hemen sonra akşam saatlerinde soru kitapçığının %10’u ve cevap anahtarının bir kısmı osym.gov.tr adresinde yayımlandı. Tam liste ise genellikle birkaç gün içinde tamamlanıyor. Bu yıl KPSS'ye yaklaşık 402 bin 105 adayın katıldığı öğrenildi.
KPSS A ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN
2025 KPSS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
2025 KPSS cevap anahtarı, 14 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilen 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumunun ardından adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika olmak üzere 160 dakika cevaplama süresi verildi. ÖSYM’nin geleneksel uygulamalarına göre cevap anahtarının sınav günü akşam saatlerinde, %10’luk bir bölümle osym.gov.tr adresinde erişime açılması bekleniyordu. ÖSYM KPSS A Grubu soru cevap anahtarını yayımladı. Tam liste ve soru kitapçığının tamamı ise birkaç gün içinde adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle ais.osym.gov.tr üzerinden görüntülenebilir. Adaylar, bu kritik bilgilerin açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken, resmi duyurulara odaklanmış durumda.
KPSS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.