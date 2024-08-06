Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim başvuruları 18- 30 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Normal süre içinde başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar, KPSS ortaöğretim geç başvurularını 6-7 Ağustos tarihlerinde yapacak. Peki ortaöğretim KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı.
KPSS ortaöğretim sınavı geç başvuru tarihi, sınav ücreti, sınav giriş belgesi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru neticesinde ortaöğretim başvuruları 30 Temmuz'da sona erdi. Peki KPSS ortaöğretim geç başvurusu ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim başvuruları 30 Temmuz itibariyle sona erdi. Normal sürede başvurusunu yapmamış olan adaylar için geç başvuru süreci başlayacak. KPSS ortaöğretim geç başvuruları 6-7 Ağustos tarihlerinde alınacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ortaöğretim başvuru ücreti de 350 TL olarak alındı. Geç başvuru döneminde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak 525 TL olarak ödenecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2024 ortaöğretim sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Sınav 130 dakika sürecek.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKANACAK?
ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav takvimine göre, ortaöğretim KPSS sonuçları 4 Ekim'de açıklanacak.