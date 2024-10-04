KPSS ORTAÖĞRETİM MESLEKLERİ VE PUANLARI 2024: KPSS ortaöğretimle alan meslekler hangileri, kaç puan gerekli? KPSS Ortaöğretim 50,51,52,53,54,55...

"KPSS ortaöğretimle alan meslekler hangileri, kaç puan gerekli?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS Ortaöğretim 2024 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar elde ettikleri puanlar doğrultusunda kamu kurumlarına yapılacak atamaları merak ediyor. 15 Eylül Pazar günü yapılan sınavda 1 milyon 864 bin 867 aday genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtladı. ÖSYM'nin 4 Ekim Cuma günü açıkladığı sonuçlarla birlikte, KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan aralığındaki adaylar, tercih süreçlerinde hangi kurumlara atanabileceklerine dair araştırmalara başladı.
"KPSS ortaöğretimle alan meslekler hangileri, kaç puan gerekli? KPSS Ortaöğretim 50,51,52,53,54,55 puanla alan bölümler hangileri?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumları, belirlenen taban puanlar ve ilan edilen kontenjanlar doğrultusunda memur alımları yapacak. Bu aşamada, adayların tercih ettikleri kurumların geçmiş yıllardaki taban puanlarını incelemeleri ve tercih sürecinde dikkatli adımlar atmaları önem taşıyor. KPSS puanları ile atanacak memur adayları, başvuru işlemlerini ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde gerçekleştirecek. Sonuçlar ise ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.
Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?
Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve adaylara internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
B GRUBU KADROLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.