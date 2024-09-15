ÖSYM, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ortaöğretim, 15 Eylül Pazar günü yani bugün gerçekleştiriliyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, pazar günü 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenecek 2024-KPSS Ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak. İşte "ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı.