KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile KPSS Alan Bilgisi oturumları sona erdi. Adaylar şimdi, ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak olan KPSS sonuçlarını bekliyor. Sonuçlar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişilebilecek. Peki, KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte KPSS GY-GK ve alan bilgisi sonuçları sorgulama ekranı

1 /6 KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS Alan Bilgisi oturumları tamamlandı. Sınava giren adaylar gözünü ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevirdi. KPSS sonucu ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 /6 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonucu ile beraber 10 Ekim günü ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM sonuç ekranından yayımlanacak. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

3 /6 KPSS puanları hesaplanırken adayların ağırlıklı standart puanı kullanılarak KPSS puanları hesaplanacak. Her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak.

4 /6 Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklar.

5 /6 Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerine ait soruların bir bölümü ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı