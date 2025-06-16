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Kredi kartıyla bahşiş dönemi resmen başlıyor: Yasal düzenleme yolda

Kredi kartıyla bahşiş dönemi resmen başlıyor: Yasal düzenleme yolda

20:4216/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hizmet sektöründe uzun süredir gündemde olan kredi kartıyla bahşiş ödeme sistemi yasallaşıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bahşişler doğrudan çalışanlara aktarılacak, kayıt dışılık azalacak.

Hizmet sektöründe yıllardır tartışılan kredi kartıyla bahşiş ödeme sistemi nihayet yasal zemine oturuyor. Hazırlanan yeni düzenlemeyle, müşteriler artık bahşişlerini kredi kartı ile ödeyebilecek. Bu ödemeler, işverenin ödediği ücret kapsamından çıkarılarak doğrudan çalışana aktarılacak.


Garson, komi, vale gibi birçok hizmet çalışanı için önemli gelir kaynağı olan bahşişler böylece yasal güvence altına alınmış olacak. Bu adım, kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı ve çalışanların gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Kayıt dışılığa darbe: 1,8 Milyar dolarlık gelir sisteme girecek

Ekonomistler, bu sistemin devlete yıllık yaklaşık 1,8 milyar dolarlık vergi geliri kazandıracağını ve çalışanların bahşiş gelirlerinde %90’a varan artış sağlayabileceğini belirtiyor.


Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, özellikle yabancı turistler ve gençler arasında nakit kullanımının azalması, bu düzenlemeye olan ihtiyacı artırmıştı. Yeni sistem, kredi kartı ile toplanan bahşişlerin işletmeler içinde önceden belirlenmiş adil bir yöntemle dağıtılmasını da kapsıyor. Bu sayede şeffaflık artarken, çalışan memnuniyetinin de yükselmesi bekleniyor.

Daha önce gündeme gelen benzer bir düzenleme, kamuoyundaki vergi endişeleri nedeniyle rafa kaldırılmıştı. Yeni taslakla birlikte, bu kez daha güçlü bir iletişim stratejisi izlenerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal faydalar da sağlayacağı; nitelikli iş gücünün korunmasına ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sunacağı vurgulanıyor. Yasal altyapının tamamlanmasının ardından düzenlemenin kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

#Kredi kartı
#Bahşiş
#Yasal Düzenleme
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Kredi kartıyla bahşiş dönemi resmen başlıyor: Yasal düzenleme yolda