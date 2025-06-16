Kredi kartıyla bahşiş dönemi resmen başlıyor: Yasal düzenleme yolda

Kayıt dışılığa darbe: 1,8 Milyar dolarlık gelir sisteme girecek

Ekonomistler, bu sistemin devlete yıllık yaklaşık 1,8 milyar dolarlık vergi geliri kazandıracağını ve çalışanların bahşiş gelirlerinde %90’a varan artış sağlayabileceğini belirtiyor.





Kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, özellikle yabancı turistler ve gençler arasında nakit kullanımının azalması, bu düzenlemeye olan ihtiyacı artırmıştı. Yeni sistem, kredi kartı ile toplanan bahşişlerin işletmeler içinde önceden belirlenmiş adil bir yöntemle dağıtılmasını da kapsıyor. Bu sayede şeffaflık artarken, çalışan memnuniyetinin de yükselmesi bekleniyor.