Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği mübarek gecedir ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Kur’an’da, Kadir Suresi’nde "Leyletü’l-Kadr" olarak geçer ve bu gecede meleklerin yeryüzüne indiği, esenlik ve rahmetin sabaha kadar sürdüğü vurgulanır. Müslümanlar için dua, ibadet ve bağışlanma fırsatı sunan bu özel gece, Ramazan ayının son on gününde aranır. Peki Kur’an’da Kadir Gecesi nasıl anlatılır? İşte Kadir Suresi meali.
Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla indirilmeye başlandığı mübarek bir gecedir. Bu gece, Kur'an'da Kadir Suresi'nde detaylı olarak anlatılır ve "bin aydan daha hayırlı" olduğu ifade edilir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününde, özellikle de tekli gecelerde (21, 23, 25, 27 veya 29. geceler) aranır. Türkiye’de Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olarak idrak edilmekte.
KADİR GECESİ NEDİR?
Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Kur’an’ın Allah (c.c) tarafından Cebrail (a.s.) aracılığıyla Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e vahyedilmeye başlandığı gecedir.
KADİR GECESİ KURAN-İ KERİM’DE NASIL ANLATILIR?
Kadir Gecesi ile ilgili ayetler:
“Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr sûresi, 1-5)
“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” (Duhân sûresi, 3)
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER
“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)
Aişe (r.anha), Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz (s.a.v.) de:
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي
“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)