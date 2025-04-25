KURBANLIK FİYATLARI SON DAKİKA 2025: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 dana, koç, inek, koyun, tosun, büyükbaş ve küçükbaş fiyatları...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, 2025 yılına ait kurbanlık fiyatları merak edilmeye başlandı. 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek bayram öncesi, dana, koç, inek, koyun, tosun, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları ile kesim bedelleri hakkında açıklamalar bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili kurumlar, fiyatlar hakkında detayları duyurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak. Bayramın yaklaşmasıyla dini sorumluluklarını yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaleten kesim bedelini açıklamıştı. Peki, 2025 yılı için dana, koç, inek, koyun, tosun, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte detaylar.
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2025
Kurbanlık fiyatları canlı hayvanın kilosuna göre hesaplanmaktadır. Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen 2025 fiyatlarına göre büyükbaş tosun fiyatı, 275-280 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
KURBANLIK KİLO (KG) FİYATLARI NE KADAR?
Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan 2025 alım fiyatlarına göre;
Canlı kuzu kilo fiyatı 280-330 TL,
Canlı koyun kilo fiyatı 270-280 TL,
Canlı oğlak kilo fiyatı 160-215 TL,
Canlı keçi kilo fiyatı 150-160 TL.
Bu doğrultuda 2025 yılında olması beklenen büyükbaş kurban fiyatları:
Dana: 100.000 TL - 140.000 TL
Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL
Düve: 90.000 TL - 130.000 TL
2025 yılında olması beklenen küçükbaş kurban fiyatları ise şu şekilde:
Koyun: 8.000 TL - 16.000 TL
Koç: 12.000 TL - 20.000 TL
Keçi: 9.000 TL - 15.000 TL
Ancak bu rakamlar öngörü niteliğinde olup bayram tarihi yakınlaştıkça netlik kazanacaktır. Ayrıca satış fiyatları illere göre farklılık göstermektedir.
VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir." dedi.
Bu rakam geçtiğimiz yıl yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmişti.
KIZILAY YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Kızılay'ın yurt içi vekaletle kurban kesim bedeli 13 bin 250 TL olarak açıklandı.
Kızılay'ın yurt dışı vekaletle kurban kesim ücreti ise 5 bin 250 TL olarak açıklandı.
Kızılay Gazze-Filistin vekaleten kurban kesim bedelini ise 13 bin 250 TL olduğunu açıkladı.