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Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu genişledi: Birbirinden önemli isimler diziye katıldı

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu genişledi: Birbirinden önemli isimler diziye katıldı

10:0725/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Kuruluş Osman oyuncu kadrosu</p>
Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 2 Ekim Çarşamba akşamı yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşuyor. 6. sezonuyla Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları arasında heyecanla beklenen isimler yer alıyor. Merak edilen ATV dizisi Kuruluş Osman oyuncuları kimler sorusu ise izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon kadrosu, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü hikayesiyle yine dikkat çekecek. İşte Kuruluş Osman'a bu sezon katılan oyuncu isimleri.

Kuruluş Osman yeni sezon, ATV ekranlarında soluksuz takip edilen bir aksiyon dolu serüvene daha başlıyor. Kuruluş Osman dizisi, yakında yeni sezonuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan son fragmanla Kuruluş Osman’ın geri döneceği duyuruldu.

Kuruluş Osman 165. bölüm 2 Ekim Çarşamba günü ekranlara gelecek. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri...

Burak Özçivit’in Osman Bey’i canlandırdığı yapımın yeni sezonunda oyuncu kadrosu da genişliyor. Kuruluş Osman’a bu sezon yine oyuncular katılıyor. Heyecanla beklenen Kuruluş Osman yeni sezon tarihi ve yeni oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Kuruluş Osman yeni sezon yeni oyuncu kadrosuna kimler katıldı?

Kuruluş Osman’ın yeni sezonunda kadroya dahil olacak oyuncuların isimleri belli oldu. Bu sezon kadroda usta oyuncu Ali Sürmeli de oldu.

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman da Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Özgür Çevik, Ekin Mert Daymaz, Feyza Işık, Ali Önsöz,

Erdem Şanlı, Taner Ertürkler, Yıldırım Gücük, Sonat Dursun, Ekin Pasvanoğlu ve Alkan Kızılırmak gibi oyuncular da Kuruluş Osman 6. sezon oyuncu kadrosunda rol alacak.

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#ATV Kuruluş Osman
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