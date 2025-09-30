Yeni Şafak
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, duyuruldu mu?

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, duyuruldu mu?

10:1830/09/2025, Salı
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs başvuruları gündemdeki yerini koruyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl eğitim-öğretim döneminde alınan başvurularla birlikte, burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık ödeme yapılıyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, kimler başvurabilecek?

Üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konular arasında KYK burs başvuruları yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenecek tarihlerde alınacak başvurular sonrası hak kazanan öğrencilere düzenli olarak burs ödemesi yapılacak. Başvurular başladı mı, şartlar neler?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Başvurular geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde alınmaya başlanmıştı. Bu yıl da benzer şekilde başvuruların bu ay içerisinde alınması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar başvuruların başladığı tarihten itibaren başvurularını e-Devlet üzerinden tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurarak tamamlayacak.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Başarısız olma

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

Öğretim kurumunun kapatılması

Bakanlığımız yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma

Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması

Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi

Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması

Vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma

