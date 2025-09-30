KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, duyuruldu mu?

Üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konular arasında KYK burs başvuruları yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenecek tarihlerde alınacak başvurular sonrası hak kazanan öğrencilere düzenli olarak burs ödemesi yapılacak. Başvurular başladı mı, şartlar neler?