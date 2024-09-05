|
Özgün

KYK ilk kayıt ücreti nedir? GSB Kredi Yurtlar Kurumu yurt ilk kayıt ücreti ne kadar nasıl öğrenilir?

13:51 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:52 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>KYK ilk kayıt ücreti nedir ne kadar yatacak?</p>
KYK ilk kayıt ücreti nedir ne kadar yatacak?

KYK yurt başvuru sonuçları ardından gündeme gelen konulardan biri de yurt ilk kayıt ücreti oldu. İlk kayıt ücreti yatırılmazsa, öğrencilerin yurt yerleştirme işlemi iptal edilmekte. Peki GSB KYK ilk kayıt ücreti nedir, nasıl, nereye yatırılır? İlk kayıt ücreti nasıl öğrenilir?

1/ 10

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin gündemine gelen önemli konulardan biri KYK yurt ilk kayıt ücreti oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler, yurtlarına kayıt yaptırmadan önce belirli bir ilk kayıt ücreti ödemek durumundadır.

2/ 10

KYK İlk Kayıt Ücreti Nedir?

KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerden alınan bu ücret, yurt hizmetlerinden yararlanmak için gereken güvence bedeli ve bir aylık yurt ücreti toplamıdır. Güvence bedeli, yurt içerisinde meydana gelebilecek zararlar veya beklenmedik durumlar için alınan bir teminat niteliği taşır.

3/ 10

KYK İlk Kayıt Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

4/ 10

KYK İlk Kayıt Ücreti Nasıl Öğrenilir?

KYK yurt ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştiği yurdun bulunduğu şehir ve yurt tipine göre farklılık gösterebilir. Öğrenciler, yerleştikleri yurdun ilk kayıt ücreti bilgilerini e-Devlet üzerinden KYK başvuru sonuçlarını öğrendikten sonra, yine aynı sistem üzerinden detaylı olarak görebilirler.

5/ 10

İlk kayıt ücreti ödeme işlemi, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılır. Öğrenciler, ödeme işlemlerini Ziraat Bankası'nın şubelerinden, ATM'lerinden veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirler.

6/ 10

KYK İlk Kayıt Ücreti Nasıl Ödenir?

e-Devlet Üzerinden KYK Başvuru Sonuçları: Sonuçlar açıklandıktan sonra, öğrenciler yurtlarına kayıt olmak için gerekli adımları takip eder.

7/ 10

İlk Kayıt Ücreti Bilgisi: Ödeme yapılması gereken tutar, yurt bilgileriyle birlikte e-Devlet'te öğrencilere bildirilir.

Ziraat Bankası Üzerinden Ödeme: Ücretler Ziraat Bankası'nın farklı ödeme kanalları aracılığıyla kolayca ödenebilir.

8/ 10

KYK Yurt Ücretleri Ne Kadar?

2024-2025 KYK yurt ücretleri, yurt tiplerine göre şu şekilde oldu:

Tip 1: Aylık 517,50 TL

Tip 2: Aylık 607,50 TL

9/ 10

Tip 3: Aylık 607,50 TL

Tip 4: Aylık 720 TL

Tip 5: Aylık 765 TL

10/ 10

KKTC 1.125 TL

Ücretleri Etkileyen Faktörler: Yurt tipleri, konum, imkanlar gibi faktörler yurt ücretlerini etkileyen başlıca unsurlardır.

#KYK ilk kayıt ücreti
#GSB KYK ilk kayıt ücreti 2024
#Kredi Yurtlar Kurumu
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek yardımı Eylül ayı ödeme takvimi açıklandı mı? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında hesaplarda olacak?