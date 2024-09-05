KYK İlk Kayıt Ücreti Nedir?

KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerden alınan bu ücret, yurt hizmetlerinden yararlanmak için gereken güvence bedeli ve bir aylık yurt ücreti toplamıdır. Güvence bedeli, yurt içerisinde meydana gelebilecek zararlar veya beklenmedik durumlar için alınan bir teminat niteliği taşır.