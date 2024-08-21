Öğrenci olarak KYK yurtları, uygun fiyatlı ve konforlu bir barınma imkanı sunmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler bir kez daha ücretlere çevrildi. KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerden genellikle bir defaya mahsus olmak üzere ilk kayıt ücreti alınmaktadır. Bu ücretin tutarı da her yıl değişebilmektedir. Peki KYK yurdu ilk kayıt ücreti ne kadar? GSB 2024 KYK Yurt Ücretleri Ne Kadar?