2025 KYK yurt-time başvuruları, KYK yurtlarında kalan binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Yurt-Time Spor başvuruları 16 Eylül itibariyle başladı. Peki 2025 KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt-Time Spor Projesi başvurusu ekranı.
2025 KYK Yurt-Time başvuruları, GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından başlatılan yeni bir proje olarak öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yurt-Time, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin belirli saatlerde ortak kullanım alanlarından faydalanmalarına ve çeşitli hizmetlerden yararlanmalarına olanak sağlayan bir programdır. Peki, 2025 KYK yurt-time başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
KYK yurt-time başvuruları başladı mı?
KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuruları 16 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı. Başvurular 20 Eylül 2024 Cuma gününe kadar devam edecek.
Yurt-Time Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?
KYK Yurt-Time başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru sürecinde öğrencilerin e-Devlet üzerinden KYK Yurt-Time başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Aşağıdaki adımlarla başvuru yapılabilir:
e-Devlet’e giriş yapın.
Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetlerine girin.
KYK Yurt-Time Başvuru seçeneğini tıklayın.
Gerekli bilgileri doldurup başvurunuzu tamamlayın.
Başvuru tarihleri açıklandığında KYK'nın resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden duyurular yapılacaktır.
Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK yurt başvuruları da aynı şekilde e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler, e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru sırasında gerekli olan belgeler ve detaylar KYK tarafından başvuru döneminde açıklanmaktadır.
Yurt-Time Projesi Nedir?
Yurt-Time, KYK yurtlarında kalan öğrencilere yurt dışı dil programlarına katılım, kütüphaneler, spor salonları ve diğer sosyal alanlardan belirli saat dilimlerinde faydalanma imkanı sunan bir projedir. Proje, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve belirli etkinliklere katılım fırsatları sunar.
Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.
Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.