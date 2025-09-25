KYK YURT VE BURS BAŞVURU EKRANI 2025: KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl başvurulur?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları öğrencilerin gündeminde. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden alınacak. Sonuçlar da dijital platform üzerinden duyurulacak. Öğrenciler, başvuru tarihleri ve şartlarını resmi açıklamalardan takip edebilecek.
Milyonlarca üniversite öğrencisi, 2025 KYK burs ve kredi başvurularını bekliyor. Maddi destek sağlayan bu başvurular, eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için büyük önem taşıyor. Başvuru ve sonuçlar e-Devlet üzerinden yapılacak, öğrenciler şart ve tarihleri resmi duyurulardan takip edebilecek.
2025-2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının Ekim ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor. Resmi takvim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olsa da önceki yıllar incelendiğinde, başvuruların Ekim ortası ile Kasım başı arasında tamamlandığı görülüyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarlarında güncellemeye gidilmesi öngörülüyor. Lisans öğrencilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen destek miktarı her yıl enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre artırılıyor. 2025-2026 eğitim yılı için net rakamlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurular öncesinde duyurulacak.