LGS geri sayım başladı: 2025 MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran’da düzenlenen sınavın ardından, yüz binlerce öğrenci ve veli soluğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamalarında aldı. “LGS 2025 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorusu, sosyal medyada en çok aratılan başlıklar arasında yerini aldı.
15 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınav sürecini geride bırakan öğrenciler ve veliler, tercih dönemine hazırlanmak için sonuçları bekliyor. MEB takvimine göre sonuçların ilan edilmesiyle birlikte 1 milyonu aşkın aday tercih dönemine adım atacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, LGS sonuçları sorgulama ekranı.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacaktır.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.