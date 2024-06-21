MEB LGS taban puanları 2024 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sınav sonrası gündemde yer alıyor. 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. LGS sonuçları neticesinde aldıkları puan ve yüzdelik dilimleri ile lise tercihleri gerçekleştirilecek. MEB LGS taban puanları yüzdelik dilimleri 2024 öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı geride kaldı ve heyecanla beklenen sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak. Peki, hangi liseye yerleşebileceğinizi nasıl tahmin edebilirsiniz? İşte size LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında kapsamlı bir rehber! İşte Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.
Taban Puanı Nedir?
Taban puanı, bir liseye yerleşebilmek için en az alınması gereken puandır. Bu puan, her yıl sınavdaki soru sayısına, zorluk derecesine ve kontenjana göre değişir.
Yüzdelik Dilim Nedir?
Yüzdelik dilim, sınavdaki tüm adayların puan sıralamasını gösterir. Bir dilimdeki aday sayısı, sınavdaki toplam aday sayısının belirli bir yüzdesini oluşturur.
LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Açıklandı mı?
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra her yıl yeniden belirlenir. Bu belirlemede birçok faktör göz önünde bulundurulur. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini e-Okul üzerinden erişime açılmakta. 2024 yılı Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2024, İllere Lise Puanları 2024, LGS Yerleştirme Puanları 2024, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri Puanları ve Yüzdelik Dilim henüz e-Okul üzerinden erişime açılmadı.
Lise Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB E OKUL İÇİN TIKLAYIN
İşte önceki dönem Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:
AYDIN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
BALIKESİR LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
BARTIN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
BATMAN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
BAYBURT LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
BİLECİK LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
BİTLİS LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
BİNGÖL LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
DİYARBAKIR LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
DÜZCE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
EDİRNE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
ELAZIĞ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
ERZİNCAN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
ERZURUM LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
ESKİŞEHİR LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP LGS TABAN PUANLARI YÜZDİLİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN
GİRESUN LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÜMÜŞHANE LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN
HAKKARİ LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN
HATAY LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN
IĞDIR LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN
ISPARTA LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAHRAMANMARAŞ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KARABÜK LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KARAMAN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KARS LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KASTAMONU LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KIRIKKALE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KIRKLARELİ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KIRŞEHİR LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KOCAELİ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KONYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KÜTAHYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
MALATYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
MANİSA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
MARDİN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
MERSİN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
MUĞLA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
NEVŞEHİR LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
NİĞDE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
ORDU LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
OSMANİYE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
RİZE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
SAKARYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
SAMSUN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
SİİRT LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN