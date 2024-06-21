Taban Puanı Nedir?

Taban puanı, bir liseye yerleşebilmek için en az alınması gereken puandır. Bu puan, her yıl sınavdaki soru sayısına, zorluk derecesine ve kontenjana göre değişir.





Yüzdelik Dilim Nedir?

Yüzdelik dilim, sınavdaki tüm adayların puan sıralamasını gösterir. Bir dilimdeki aday sayısı, sınavdaki toplam aday sayısının belirli bir yüzdesini oluşturur.