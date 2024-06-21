|
Özgün

LGS merkezi sınavı ile öğrenci alan liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri

10:47 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:10 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
<p>LGS taban puanları yüzdelik dilimleri</p>
LGS taban puanları yüzdelik dilimleri

MEB LGS taban puanları 2024 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sınav sonrası gündemde yer alıyor. 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak. LGS sonuçları neticesinde aldıkları puan ve yüzdelik dilimleri ile lise tercihleri gerçekleştirilecek. MEB LGS taban puanları yüzdelik dilimleri 2024 öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri.

1/ 19

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı geride kaldı ve heyecanla beklenen sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak. Peki, hangi liseye yerleşebileceğinizi nasıl tahmin edebilirsiniz? İşte size LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında kapsamlı bir rehber! İşte Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri.

2/ 19

Taban Puanı Nedir?

Taban puanı, bir liseye yerleşebilmek için en az alınması gereken puandır. Bu puan, her yıl sınavdaki soru sayısına, zorluk derecesine ve kontenjana göre değişir.


Yüzdelik Dilim Nedir?

Yüzdelik dilim, sınavdaki tüm adayların puan sıralamasını gösterir. Bir dilimdeki aday sayısı, sınavdaki toplam aday sayısının belirli bir yüzdesini oluşturur.

3/ 19

LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Açıklandı mı?

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra her yıl yeniden belirlenir. Bu belirlemede birçok faktör göz önünde bulundurulur. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini e-Okul üzerinden erişime açılmakta. 2024 yılı Lise Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri, LGS Taban puanları 2024, İllere Lise Puanları 2024, LGS Yerleştirme Puanları 2024, Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Meslek Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri Puanları ve Yüzdelik Dilim henüz e-Okul üzerinden erişime açılmadı.

Lise Taban Puanları 2024 ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB E OKUL İÇİN TIKLAYIN


İşte önceki dönem Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri:


4/ 19

ADANA LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

5/ 19

ADANA LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

6/ 19

ADIYAMAN LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

7/ 19

AFYONKARAHİSAR LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

8/ 19

AFYONKARAHİSAR LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

9/ 19

AĞRI LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

10/ 19

AKSARAY LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


AMASYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ANKARA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ANTALYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ARDAHAN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ARTVİN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

11/ 19

AYDIN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


BALIKESİR LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


BARTIN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


BATMAN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


BAYBURT LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


BİLECİK LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


BİTLİS LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


BİNGÖL LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


12/ 19

BOLU LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


BURDUR LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


BURSA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ÇANAKKALE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ÇANKIRI LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ÇORUM LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


DENİZLİ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

13/ 19

DİYARBAKIR LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


DÜZCE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


EDİRNE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ELAZIĞ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ERZİNCAN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ERZURUM LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ESKİŞEHİR LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİLERİ İÇİN TIKLAYIN


GAZİANTEP LGS TABAN PUANLARI YÜZDİLİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN

14/ 19

GİRESUN LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN


GÜMÜŞHANE LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN


HAKKARİ LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN


HATAY LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN


IĞDIR LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN


ISPARTA LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN


İSTANBUL LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN


İZMİR LGS TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN

15/ 19

KAHRAMANMARAŞ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


KARABÜK LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


KARAMAN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


KARS LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


KASTAMONU LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


KIRIKKALE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


KIRKLARELİ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


KIRŞEHİR LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


16/ 19

KOCAELİ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


KONYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


KÜTAHYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


MALATYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


MANİSA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


MARDİN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


MERSİN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


MUĞLA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


MUŞ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

17/ 19

NEVŞEHİR LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


NİĞDE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ORDU LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


OSMANİYE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


RİZE LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


SAKARYA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


SAMSUN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


SİİRT LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


SİNOP LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

18/ 19

SİVAS LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ŞANLIURFA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ŞIRNAK LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


TEKİRDAĞ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


TOKAT LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


TRABZON LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


TUNCELİ LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

19/ 19

UŞAK LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


VAN LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


YALOVA LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


YOZGAT LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN


ZONGULDAK LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

#LGS taban puanları
#LGS yüzdelik dilimleri
#MEB
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı