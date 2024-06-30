LGS TERCİH KILAVUZU: LGS 155, 185, 200, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 270, 285, 295 305 puanla hangi liselere gidilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "https://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, öğrenciler puanlarına göre tercih yapmaya odaklanacak. Peki, lise tercihleri nasıl yapılır ve nereden gerçekleştirilir? İşte detaylar…
"LGS 155, 185, 200, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 270, 285, 295 305 puanla hangi liselere gidilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan "2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"na göre, liseleri tercih süreci 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU
LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.
e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2023'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebiliyor.
Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.
Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.
LGS TERCİH ROBOTU AÇILDI
Bakanlık, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak için tercih robotu hazırladı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2023'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.
Öte yandan, bu yılki LGS merkezi sınav sonuçlarına göre, üst yüzdelik dilimlerdeki yığılma 2023 LGS'ye göre daha düşük gerçekleşti.
LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.