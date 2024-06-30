LGS TERCİH KILAVUZU: LGS 155, 185, 200, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 270, 285, 295 305 puanla hangi liselere gidilir?

LGS TERCİH ROBOTU AÇILDI

Bakanlık, öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak için tercih robotu hazırladı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2023'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.