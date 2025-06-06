2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi için geri sayım başladı. LGS'ye girecek olanlar, belgelerini hazırlamaya başladı. LGS yeni kimlik zorunlu mu sorgulatması ilk sırada yer alıyor. Uzun süredir hazırlık yapan öğrenciler sınav belgelerini hazırlıyor. Peki LGS'ye eski kimlik ile girilir mi? İşte fotoğraflı fotoğrafsız kimlik ile sınava giriş bilgileri...
LGS'ye girecek olanlar, belgelerini hazırlamaya başladı. Kimliklerde fotoğraf olup olmayacağı merak uyandırdı. Peki ama LGS için yeni kimlik şart mı, fotoğraflı kimlik mi olması gerekiyor?
Liseye Geçiş Sınavına girerken yeni kimlik mi olmalı ?
MEB tarafından yayımlanan açıklamada şu bilgiler yer aldı: Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır.Öğrenciler; nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
Ayrıca birçok yerde şu bilgiye de ulaşabilirsiniz; Eski kimlikle girilemez gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Öğrencinin kimlik numarasının yazıyor olması sınava girişi için yeterli olmaktadır. Konuyla ilgili kayıtlı olduğunuz okuldan konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ayrıca sınava girecek öğrenciler, nüfus müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu, kare kodlu, imzalı-mühürlü, geçici kimlik belgesi ve T.C. kimlik kartı talep belgesi ile birlikte sınava girebilirler.
MEB tarafından açıklama
Sınava giriş evrakları öğrencinin kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi olacaktır. Ancak kimlikte fotoğraf olma zorunluluğu yoktur. Eski kimliğini yenilemek ise velinin tercihidir zorunlu değildir.
LGS 2025 sınavı ne zaman?
2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav 15 Haziran'da uygulanacak.
LGS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.
LGS sınavı kaç saat sürecek?
15 Haziran'da yapılacak sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak.
Bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.
Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.