Ayrıca birçok yerde şu bilgiye de ulaşabilirsiniz; Eski kimlikle girilemez gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Öğrencinin kimlik numarasının yazıyor olması sınava girişi için yeterli olmaktadır. Konuyla ilgili kayıtlı olduğunuz okuldan konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Ayrıca sınava girecek öğrenciler, nüfus müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu, kare kodlu, imzalı-mühürlü, geçici kimlik belgesi ve T.C. kimlik kartı talep belgesi ile birlikte sınava girebilirler.