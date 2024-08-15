Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Mahmud Abbas, bugün de TBMM Genel Kurulu'nda konuşacak. Peki Mahmud Abbas Meclis'te saat kaçta konuşacak? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM’de ne konuşacak, neyi anlatacak? Tüm milletvekilleri katılacak mı?
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Ziyaretin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve barış süreci için atılması gereken adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Abbas, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeref konuğu olarak milletvekillerine hitap edecek. Peki Mahmut Abbas meclis konuşması saat kaçta? Mahmut Abbas'ın TBMM Genel Kurul'daki konuşmasına hangi partiler katılacak?
Mahmud Abbas Meclis'te saat kaçta konuşacak?
Genel Kurul, Filistin halkının sesini duyurmak için saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının açılış konuşmasını yapacak. Ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a söz verilecek.
Milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli de Genel Kurul salonunda olacak. Ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İsrail'in katliam boyutundaki saldırılarını Meclis kürsüsünden tüm dünyaya anlatacak.
Mahmud Abbas TBMM’de ne konuşacak, neyi anlatacak?
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşması Türkçe, İngilizce ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmayı Genel Kurul Salonu’nda dinleyecek. Mahmud Abbas, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret edecek.
İsrail'in Gazze'deki soykırımını Genel Kurul kürsüsünden anlatacak. Abbas'ın TBMM’deki konuşmasında, Filistin'in bağımsızlık mücadelesine ve uluslararası toplumun desteğine vurgu yapması bekleniyor.