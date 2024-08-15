Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Ziyaretin ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlandı. Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve barış süreci için atılması gereken adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Abbas, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeref konuğu olarak milletvekillerine hitap edecek. Peki Mahmut Abbas meclis konuşması saat kaçta? Mahmut Abbas'ın TBMM Genel Kurul'daki konuşmasına hangi partiler katılacak?