Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Çok büyük hasar verebilecek bir deprem artçı deprem değil. Çünkü merkez üstü Doğanşehir fayıyla Malatya fayı arasında başlı başına bir deprem. Zaten böyle bir depremin olma ihtimali yüksekti. Bu bölgede pek çok deprem meydana geliyordu. Bu müstakil deprem arççı deprem değil. Dolayısıyla başka bir deprem gelmeyebilir. Hasar verebilecek bir deprem. Ama bunun da arççıları olabilir. 5’e kadar aççı olabilir. Birkaç gün sürebilir. Dikkatli olmakta fayda var." açıklamasında bulundu.