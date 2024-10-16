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Artçı depremler olur mu? Malatya Kale merkezli depremin ardından deprem uzmanından kritik uyarı

Artçı depremler olur mu? Malatya Kale merkezli depremin ardından deprem uzmanından kritik uyarı

11:3616/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 şiddedinde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Sivas'ta da hissedildi. Panik nedneiyle sokağa çıkan vatandaşlar depremin artçı mı, öncü mü olduğunu merak etmeye başladı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy Malatya depremine ilişkin açıklama yaptı. Malatya depremi artçı deprem mi, müstakil bir deprem mi? Artçı deprem olur mu? Artçı depremler ne kadar, kaç gün sürer? İşte 16 Ekim 2024 tarihinde yaşanan son depremlere ilişkin detaylar...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Çok büyük hasar verebilecek bir deprem artçı deprem değil. Çünkü merkez üstü Doğanşehir fayıyla Malatya fayı arasında başlı başına bir deprem. Zaten böyle bir depremin olma ihtimali yüksekti. Bu bölgede pek çok deprem meydana geliyordu. Bu müstakil deprem arççı deprem değil. Dolayısıyla başka bir deprem gelmeyebilir. Hasar verebilecek bir deprem. Ama bunun da arççıları olabilir. 5’e kadar aççı olabilir. Birkaç gün sürebilir. Dikkatli olmakta fayda var." açıklamasında bulundu.

İKİ ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ


Malatya'da 5,9'luk deprem sonrası 3,0 şiddetinde ve 2,5 şiddetinde iki artçı deprem meydana geldi.

AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA


AFAD: Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

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