Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Mecliste çoğunlukta hangi parti?

Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaşamını yitirdi. Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? sorusu da sorulmaya başlandı. Peki Ferdi Zeyrek’in yerine belediye başkanı kim olacak? Belediye meclis üyeliğinde çoğunluk kimde? Hangi partinin mecliste ne kadar vekili var?

1 /7 Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Organları hasar gören Zeyrek'in dün saat 17:05'te kalbi durdu. Üç çocuk babası olan Ferdi Zeyrek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? sorusu da sorulmaya başlandı. Peki Ferdi Zeyrek’in yerine belediye başkanı kim olacak? Mecliste çoğunlukta hangi parti?

2 /7 Manisa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024 CHP’nin adayı Ferdi Zeyrek oyların 57,3’ünü alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. MHP’nin adayı Cengiz Ergün ise oyların yüzde 29,8’ini almıştı.

3 /7 Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeliğinde çoğunluk kimde, hangi partide? 31 Mart 2024 seçim sonuçlarına göre meclis üyeliğinde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu. Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyesi dağılımı aşağıdaki gibidir:

4 /7 CHP - 62 AK PARTİ - 14 MHP - 12 Yeniden Refah - 1

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi üye dağılımı listesi için tıklayın

5 /7 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeliği dağılımına göre, Ferdi Zeyrek’in yerine belediye başkanı CHP’den bir isim olacak.

6 /7 Belediye başkanının ölürse yeni başkan nasıl seçilir? Belediye başkanının vefatı gibi olağanüstü durumlar, yerel yönetimlerin işleyişi açısından önemli sonuçlar doğurur. Bu tür bir durumda, Belediye Kanunu’na göre belirlenmiş yasal prosedürler devreye girer. Belediye başkanının vefat etmesi durumunda, en geç 10 gün içinde belediye meclisinin toplanması zorunludur. Bu toplantıya: