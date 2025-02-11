Mazot ve Gübre desteği ne zaman ödenecek? 2025 yılı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi

"Mazot ve Gübre desteği ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını duyurdu. Bu kapsamda, hububat desteği için 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı için 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplam 985 milyon 870 bin lira üreticilerin hesaplarına yatırılıyor.