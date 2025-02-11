Mazot ve Gübre desteği ne zaman ödenecek? 2025 yılı mazot ve gübre desteği ödeme tarihi

Çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteği ödemeleri için beklentiler artarken, 2025 yılı ödeme takvimi merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere sağlanan destekler, belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Şubat ayının gelmesiyle birlikte çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte, destek ödemeleriyle ilgili son gelişmeler…
"Mazot ve Gübre desteği ne zaman ödenecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını duyurdu. Bu kapsamda, hububat desteği için 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı için 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplam 985 milyon 870 bin lira üreticilerin hesaplarına yatırılıyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Hububat desteği 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplam 985 milyon 870 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Öte yandan, hububat desteğinin Burdur, Çankırı, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kilis, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi.
Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.
Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilerin, temel destek ile mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25’inin karşılanacağı belirtilerek, ayrıca üretim planlaması kapsamında yer alan ürünlerin havzasında yetiştirilmesi durumunda temel desteğe ilave olarak üreticilerin kullandığı mazotun yüzde 50’sini, gübrenin de yüzde 25’ini planlı üretim desteği olarak alacağı vurgulandı.