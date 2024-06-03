Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından 20 Mayıs tarihinde başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru süreci 31 Mayıs'ta tamamlandı. MEB öğretmen atama başvurusunu tamamlayan adayları şimdi de sözlü sınav heyacanı sardı. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman yapılacak? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sınav merkezleri sınav yeri açıklanma tarihi.
Milli Eğitim Bakanlığı atama yapılacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini paylaşmıştı. Öğretmen atama başvuruları 20-31 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Öğretmen ataması için başvuruda bulanan adaylar MEB tarafından yapılacak sözlü mülakat sınavına katılım sağlayacak. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakatları ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakatları ne zaman yapılacak?
Öğretmen ataması sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.
MEB öğretmen ataması sözlü sınav mülakatları nasıl yapılacak?
Adayların sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak ve sınav esnasında kamera kaydı alınacak.
Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru-cevap kağıdına el yazısı ile yazarak imzalayacak.
Soru-cevap kağıdına cevapların aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru-cevap kağıdının usulüne uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacak.
Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav yapılan binaya alınmayacak.
Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacak.
Sözlü sınava katılanların sınav puanları, bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince Sözlü Sınav Sonuç Ekranı'na girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacak.
MEB öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak ve adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
MEB öğretmen ataması sözlü sınav başarı puanı kaç?
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.
MEB öğretmen ataması sözlü mülakat sınavı hangi illerde yapılacak?
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılacak.
MEB öğretmen ataması sözlü sınavda sorular nasıl olacak, hangi konulardan neler sorulacak?
Sözlü sınav soruları, elektronik kura ile belirlenecek. Daha sonra komisyon, adaya yöneltilecek soruların yer aldığı soru cevap kağıdının çıktısını alacak.
Soru cevap kağıdında 3 soru yer alacak. Sorular, "alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması", "genel kültür" ve "eğitim bilimleri" konu başlıklarından oluşacak.
Sözlü sınavda adaylara sorulacak sorulardan biri adayın alanıyla ilgili konu, kazanım, hedef ve süreçlere ait bir dersin işlenişinin veya öğrencilerle yapılacak çalışmaların örneklerle açıklanması şeklinde olacak.
Adaydan, bu soruya cevap verirken dersinde ve kendisine sorulan konu, kazanım ve hedeflerin özelinde öğrencilerle hangi çalışmaları yapabileceğini, sınıf ortamında nasıl ders işleyeceğini, hangi detaylara değineceğini, hangi yöntemleri kullanacağını örnekler vererek açıklaması beklenecek.
Rehberde, sözlü sınav konuları ve ağırlıklarına da yer verildi. Buna göre, "eğitim bilimleri ve genel kültür", "bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü", "iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti", "bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı", topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri" konularının her birinin ağırlık oranı yüzde 20 olarak belirlendi.
Adayların kendi alanları ile ilgili soruya cevap verirken bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile dersi arasındaki ilişkiye yönelik cevaplar da vermesi beklenecek.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.