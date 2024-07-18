Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularına ilişkin takvimi açıkladı. Peki, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularıları ne zaman?
Öğretmenlerin 2024 yılı yer değiştirme atama takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularılarına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak? İşte MEB 2024 Özür grubu atama takvimi.
MEB özgür grubu atama 2024 takvimi: bağlı Mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 1-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Öğretmen atamaları ise 16 Ağustos'ta yapılacak. Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak, öğretmenler birinci aşamada 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler.
Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada tercih başvurusu ne zaman?
Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.
MEB mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme öğretmen atamaları ne zaman?
Atamalar ise 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 19 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yapılabilecek.
MAZERET DURUMLARI
B.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler Öğretmenlerden eşleri;
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Yukarıda yer alan a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h bentlerinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır ancak birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla ilk defa veya yer değiştirme suretiyle başka bir il’e ataması yapılanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları kabul edilecektir. bendi kapsamında başvuranlardan;
• Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
• Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
• Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
• İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge
(i) bendi kapsamında başvuranlardan;
• Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
• Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir